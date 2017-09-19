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19 Eylül 2017 19:10

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Ziraat Türkiye Kupası

19 Eylül 2017 19:10

Tur maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kayserispor ile oynadığı maçı 1-0 kaybetti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Bahattin şimşek xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Metin xx


Van Büyükşehir Belediyespor: Onur Bilgin xx, Gürol Karataş xx, Sergen Yılmaz xx, Ali Kuleli xx (Hifzullah İsmail Erdoğan dk. 78 x), Mutlu İlengöz x (Emrah Tacir dk. 70 x), Haydar Deniz x Aykut Emre Yakut xx (Ömer Çetinbaş dk. 86 ?), Emre Toptan xx, Temel Taşkın xx, Tahir Kurtuluş xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx


Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz


Kayeserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xxx, Asamoah Gyan xxx, Levent Gülen xx, Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo xx, Dejan Meleg xx, Nikola Stojılkovic xx (Güray Vural dk. 60 xx), Cristian Ionut Sapunaru xx (Oleksandr Kucher dk. 46 xx), Fernando Henrıque Boldrın xxx, Canberk Aydın xx Bıa Mujangı xx (Erdal Öztürk dk. 70 xx), Atila Turan xx


Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca


Gol: Asamoah Gyan (dk. 12) (Kayserispor)


Sarı Kartlar: Ali Kuleli (Van Büyükşehir Belediyespor), Asamoah Gyan (Kayserispor)




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