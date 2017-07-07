Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 12:15

Zorluoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu belediyede ziyaret etti.

Zorluoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor

07 Temmuz 2017 12:15


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zorluoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor. OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Murat Zorluoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.


Vali Zorluoğlu’nun Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında gerçekleşen ziyarette, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Vali Zorluoğlu’na her iki görevinde başarı dileyip, kentin sanayisi ile ilgili bilgiler sundu.


OSB heyetinin ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getiren Vali Zorluoğlu da, Van’da sanayileşme konusunda bir atılım içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, “Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama yönelik projelere destek vereceğiz. Van ekonomisini daha ileriye taşımak için çaba sarf etmeliyiz. Bu da birliktelikle yapılabilir. Hep beraber kent için, ülke için çalışacağız. Bu anlamda yatırımcının desteklenmesi gerekir. Biz de bunu sağlamak için her türlü desteği sunacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!