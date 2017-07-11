1 TL için şehit çocuğuna tokat

Şehidin eşi Fatma Gündoğdu ise oğlunu darp eden şoför N.Ü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit eşi, "Bu tokat oğluma değil tüm şehitlere atılmıştır" dedi.

Eşini vatan savunmasında şehit veren Fatma Gündoğdu bir süreden beri oğlu Mehmet Gündoğdu ile birlikte Çiftlikköy ilçesinde yaşıyor. Şehit yakını olması nedeniyle kendilerine tanınan hakkı kullanan aile toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Şehit çocuğu olan Mehmet Gündoğdu ise Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde ikamet eden bir yakınının yanına gittikten sonra dönüşte özel bir halk otobüsüne bindi. İddiaya göre şoför çocuktan 1 TL’lik ücreti istedi. Şehit çocuğu ise şehit yakını olduğunu ve toplu taşımada ücret ödemediklerini söyledi. Buna sinirlenen şoför otobüsü durdurarak çocuğu aşağıya indirdi. Şehit çocuğu Mehmet Gündoğdu ise şoförü belediyeye şikayet edeceğini söyledi. Ne olduysa bunun üzerine oldu. Çılgına dönen şoför aşağıya inerek çocuğu darp etti. Durumu ailesine bildiren çocuk ailesi ile birlikte hastaneden rapor alarak şoför hakkında suç duyurusunda bulundular. Şehit eşi Fatma Gündoğdu, "Bu çocuk şehit çocuğudur. Çiftlikköy ilçesinde toplu taşımaya ücret ödemediği için Taşköprü beldesinde de ödenmeyeceğini düşünerek böyle bir şey söylemiş. Kaldı ki bu çocuk şehit çocuğu da olmasın. 1 TL için çocuk darp edilir mi. Bana göre o tokat oğluma değil tüm şehitlere atılmıştır. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.