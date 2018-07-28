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28 Temmuz 2018 14:18

17 Ağustos Deprem Anıtı’nı spreylerle boyadılar

17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri unutmamak için yapılan Deprem Anıtı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

17 Ağustos Deprem Anıtı’nı spreylerle boyadılar

28 Temmuz 2018 14:18


17 Ağustos Deprem Parkı’ndaki Deprem Anıtı’nın mermerleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Depremde hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yer aldığı blok mermerler önce kırıldı, sonra spreylerle boyandı.


Yalova Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunan vatandaşlar, Marmara depreminde hayatını kaybeden 2504 kişinin isimlerinin yer aldığı alanın, depremin yıldönümü öncesinde gerekli çalışmaların yapılarak eski haline getirilmesini istediler.


Belediye Başkanı Vefa Salman, “Kimliği belirsiz kişiler tarafından kamu malının kırılarak tahrip edilmesi beni çok üzdü. Göreve geldiğimiz günden beri Yalova’nın en ücra noktalarına kadar hizmet götürmeye devam ediyoruz. 17 Ağustos Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın isimlerinin bulunduğu alanın kırılarak sprey boyalarla boyanması kime ne kazandırıyor bilemiyorum. Birkaç gün içerisinde deprem anıtını yeniden düzenleyeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Ancak vatandaşlarımızın korumasını istiyorum” dedi.




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