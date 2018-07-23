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23 Temmuz 2018 13:58

193 bin TL’lik tuvalet 2 gün dayandı

Dünya Tuvalet Birliği (WTA) tarafından Yalova’da yaptırılan 193 bin TL’lik tuvalet ancak 2 gün dayanabildi.

193 bin TL’lik tuvalet 2 gün dayandı

23 Temmuz 2018 13:58

Kimliği belirsiz kişiler tuvaletin kapı kolunu çalıp, bazı yerleri tahrip eti.


Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilcilerinin katıldığı törenle Yalova’da açılışı yapılan 193 bin TL’lik tuvalet, vandallar tarafından tahrip edildi. Ülkedeki en pahalı umumî helâ olarak tarihe geçen tuvalete saldıran şahıslar, önce tuvaletin çevresindeki güvenlik kameralarının kablolarını kesti. Ardından kapı kollarını söken kimliği meçhul kişiler, bununla da kalmayarak kapıları tahrip etti.


Bunun kasten yapıldığının dile getiren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Bu olaylar birileri tarafından yapılıyor. Bizler her zaman yapıcı olan eleştiriye açık olduğumuzu belirtiyoruz. Ama görüyoruz ki bazılarının maksadı üzüm yemek değil. Kardeş şehrimiz Suwon’un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır” dedi.


Salman, “O kadar kamuoyunun dikkati çeken bir olay oldu ki, bundan vazife çıkaran şehir magandaları, bu bölgenin eski atıl haline dönmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bölgenin güvenliği için sahilde güvenlik kameraları bulunmakta. Bu işi yapanlar evvela kameraları tahrip ederek kabloları kesmiş. Benim için vatandaşın söylediği daha önemlidir. Kardeşimizin hediyesine de, halkımızın ortak malına da sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.




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