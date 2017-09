2018 Yalova için turizmde atılım yılı olacak

Tali Yalova’nın EMITT Fuarında da bu yıl çok profesyonelce tanıtılacağını belirtti.

Yalova 2018 yılında tanıtım atağına kalkacak. Bu kapsamda en önemli adım ise Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) olacak. Yalova bu yıl fuarda profesyonel ve geniş katılımlı bir stant hedefliyor. İlin tanıtımına yönelik yapılacak olan çalışmaları özetleyen Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, "Bu yıl ülkede de turizm çok hareketli bir dönem geçirdi. Bu hareketlilikte Yalova’da nasibini fazlasıyla aldı. 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise bu yoğunluk tavan yaptı. Özellikle iç turizmde patlama yaşadık. İlimizin turistik beldelerinde neredeyse yer bulmak mümkün olmadı. Geçen yıl Yalova’da 700 bin turist ağırladık. Bu yılki verileri ise Turizm Bakanlığının bilgi edinme sisteminin devreye girmesi ancak işletmelerin verileri bu sisteme tam olarak giremedikleri için ne olarak bilemiyoruz. Ama bu yıl ki verilerin geçen yıldan daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Bu yıl hedefimiz 1 milyon turist sayısına ulaşmak. Bu rakamları önümüzdeki yıldan itibaren an be an yerli ve yabancı turist sayısını gözleyebileceğiz." dedi.

Otobüs ve taksilerde tanıtım yapılacak

Yalova’nın tanıtımına yönelik olarak Yalova Seyahat ve Yalovalı taksicilerle imzalanan protokolü de hatırlatan Tali, "İlin tanıtımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yalova Seyahat ve Yalovalı taksicilerle bir proje imzaladık ve araçlarda Yalova’nın tanıtımının yapıldığı videolar ve görsel envanterlerle yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede o araçlara binen vatandaşlar ilin turistik tüm zenginliklerini tanıyabiliyorlar. Bu hedef kitlelere ulaşmanın kolay ama etkili bir yöntemi" dedi.

EMIT tanıtımın amiral gemisi olacak

Yalova’nın tanıtımında her yıl gibi bu yılda amiral gemisi EMITT Fuarı olacak. Yalova Valiliği bu yıl fuarda profesyonel bir stant hazırlayacak. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, "Yine EMITT Fuarında Yalova’yı profesyonel bir stantla tanıtacağız. Bu anlamda, ilk toplantıyı yaptık. 2. toplantıyı da Yalova Valisi Tuğba Yılmaz başkanlığında yapacağız. Bu yıl 22. si düzenlenecek olan EMITT Fuarı ilin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması anlamında çok önemli bir platform. 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleştirilecek. Bu yıl çok daha geniş bir katılım ve stantla ili her yönüyle tanıtacağız. Yalova’nın çıkış noktası turizmdir. 2018 yılı Yalova’nın turizmde atılım yılı olacak" şeklinde konuştu.