3 bin nüfuslu Termal, bayramda 1 milyon kişiyi misafir edecek

3 bin nüfuslu Yalova’nın Termal ilçesi bayram tatili süresi boyunca 1 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesi çalışanların tatil süresini kısıtladı. Uzun yola çıkamayanlar bayram tatili için yakın tatil beldelerinde rezervasyon yaptırıyor. Termal Kaplıcaları, Ramazan Bayramı’nda tam 1 milyon kişiyi misafir edecek, otellerin rezervasyonları tamamen dolu durumda, günlük misafirler ile Termal çifte bayram yapacak.

Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ramazan’ı şerifimiz yine bir bayram ile neticelendi ve bayramda ilçemiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Rezervasyonlarımız hat safhada. Şu anda t tesislerimizin hiç birinde yer yok. Hepsinin doluluk oranı yüzde 100 durumda. Kaplıcalarımız gayet güzel ilgi görüyor. Tabii bunların ana nedenlerinde bir tanesi tatilin kısa olması. Üç gün tatil özellikle büyük şehirlerde daralan sıkılan yorulan insanlarımızın yakın bölgelerde tatil yapma isteğini ortaya çıkarıyor. Yalovamız Termalimizde büyükşehirlere çok yakın lokasyon olduğundan dolayı yine 1 milyona yakın turistimizi Termalimizde ve Yalovamızda bu bölgemizde ağırlamayı hesap ediyoruz. Programlarımız çalışmalarımız o yönde. Yine bereketli bir bayram geçireceğimize inanıyorum. Bu sayede hepimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.