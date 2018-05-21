5 kırmızı kartın çıktığı maçta yumruklar konuştu

dakikadan itibaren yarıda kaldı. 5 kırmızı kart ve 5 sarı kartın çıktığı, ev sahibi ekipten bir de yöneticinin atıldığı yarıda kalan müsabakada yumruklar ve küfürler konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Altınova Belediyespor 29. dakikada Cihan Yıldız’ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarı ise gergin başladı. 59. dakikada Yalovagücü’nden Mehmet Göçmez kırmızı kartla oyundan atıldı. Altınova Belediyespor ise 1 dakika sonra Yusuf Argün’le golü bularak 2-0 öne geçti. 63. dakikada yaşanan faul sonrasında Yalovagücü’nden Hasan Yılmaz, Altınova Belediyespor’dan sakatlığı dolayısıyla yerde yatan Yusuf Argün’e tekme atınca kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra saha bir anda karıştı. Futbolcu ve antrenörler birbirlerine tekme, yumruk ve küfürlerle saldırmaya başladı. Hem saha içerisinde hem de soyunma odalarının bulunduğu alanda yaşanan olayları emniyet mensupları güçlükle yatıştırdı. Karşılaşmanın hakemi Uğur Akalp, Yalovagücü’nden Baha Kösem, Eren Özdem ve Hüseyin Pirimoğlu’na da kırmızı kart gösterince ev sahibi ekip 6 kişi kaldı. Yarıda kalan maçla ilgili kararı ve cezaları Yalova Futbol İl Temsilciği verecek.