96 yaşındaki İsmet nine, valiyi arkasından su döküp gözyaşları ile uğurladı

96 yaşındaki İsmet nine, valiyi arkasından su döküp göz yaşlarıyla uğurladı.

2.5 yıldır Yalova'da vali olarak görev yapan Tuğba Yılmaz için valilik önünde veda töreni düzenlendi. Askerî ve mülkî erkanın yanı sıra il protokolü ve STK temsilcilerinin de katıldığı törende Vali Tuğba Yılmaz herkesle tek tek vedalaştı. Ardından kendisine çiçek sunulan Tuğba Yılmaz aracına binerek makamdan ayrılmak üzere hareket etti. Tam bu sırada kendini uğurlamaya gelenlerin arasında yer alan Yalova Huzurevi sakinlerinden 96 yaşındaki İsmet Soygür'ü fark etti. Hemen konvoyu durduran Vali Yılmaz bir kez daha aracından inerek yaşlı kadının elini öptü ve sarılarak helallik aldı. Vali Yılmaz'a sarılıp göz yaşlarına boğulan İsmet nine, yanında getirdiği suyu Vali Tuğba Yılmaz'ın arkasından döktü. İsmet nine basın mensuplarının, “Valiyi seviyor muydunuz” sorusuna ise, “Çok kötü bir soru. O benim kızımdı diye” cevap verdi.