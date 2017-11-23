AK kadınlardan Oral’a ziyaret

Metin Oral’ı ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Kadın Kolları Başkanı Günaydın, “Maksadımız Altınova’mıza, ülkemize hizmet etmek. Bunun için canla başla çalışıyoruz, durmadan çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Oral da, yeni göreve gelen AK Parti Altınova Kadın Kolları yöneticilerine başarılar diledi.