Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 13:05

AK kadınlardan Oral’a ziyaret

Olağan genel kurul sonrasında göreve gelen AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları, Belediye Başkanı Dr.

AK kadınlardan Oral’a ziyaret

23 Kasım 2017 13:05

Metin Oral’ı ziyaret etti.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Kadın Kolları Başkanı Günaydın, “Maksadımız Altınova’mıza, ülkemize hizmet etmek. Bunun için canla başla çalışıyoruz, durmadan çalışacağız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Oral da, yeni göreve gelen AK Parti Altınova Kadın Kolları yöneticilerine başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç