AK-KİM 2023 yılına kadar 750 milyon dolar ciro hedefliyor

Akkök Şirketler Grubu bünyesinde yer alan AK-KİM'in Genel Müdürü Onur Kipri, şirket olarak 2023 yılına kadar 750 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirtti.

AK-KİM'in 2023 ciro hedefleri hakkında bilgi veren Kipri, “2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedefimiz var. 2018 yılını 300 milyon dolar gibi bir ciro ile kapatıyoruz. 2023 hedeflerimizi koruyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımıza da devam edeceğiz. AK-KİM olarak su çözümleri konusunda da projeler geliştiriyoruz. Su konusunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Susuzluk tehdidinin de yaklaşmakta olduğunun hepimiz farkındayız. Bütün dünyada da bu konu konuşuluyor. Biz AK-KİM olarak arıtma sektörüne 1990 yılında girdik. Yalova'da klor alkali fabrikamız var. Türkiye'deki 2 üreticiden birisi biziz. Ülkemizde evimize gelen sularda AK-KİM'in ürettiği klor ve klor ürünleri kullanılıyor. 2005 yılından sonra bu konuda çalışmalarımızı biraz daha yoğunlaştırdık. Atık su arıtma, içme suyu ve sanayi proses suları için de özel kimyasallar üretmeye başladık. Ürün gamımızı da bu şekilde geliştirdik. 2013 yılında Avrupa'nın su kimyasalları konusundaki 2. büyük firması olan Feralco ile ortak olduk. Bu ortaklık sürecinde de biz çok şeyler öğrendik. 2014 yılı sonunda Dostel kimyanın Gebze ve Osmaniye'deki 2 fabrikasını satın aldık. Burada üretilen alüminyum sülfatı da ürün yelpazemize katmış olduk. Böylece Türkiye'de bu alanda en geniş ürün gamına sahip şirket olduk. Daha sonra Feralco'nun tüm hisselerini satın alarak AK-Kim bünyesine kattık” dedi.

Deniz suyundan içme suyu elde edilebiliyor

AK-KİM tarafından geliştirilen ve dünyada sadece 7-8 şirketin sahip olduğu bir teknoloji hakkında da bilgiler aktaran Onur Kipri, “2015 yılında ileri arıtma konusunda bir yatırım gerçekleştirdik. Bu da ultra filtrasyon dediğimiz bir teknoloji. Bir TÜBİTAK Projesi olarak başlayan bu çalışma ile su filtrasyonunda çok önemli bir adım attık. Burada kirli sudaki virüslere kadarki kirlilikleri arıtabiliyoruz. Yani bir tesisten çıkan atık suları arıtarak yeniden kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Bunu deniz suyu tuzsuzlaştırma tesislerinde de kullanabiliyoruz. Yani artık deniz suyundan içme suyu elde etmek mümkün oluyor. Dünyada bunu yapabilen 7-8 firma var” diye konuştu.