Ak Partili gençlerden şehit ailelerine mektup

yıldönümü ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla AK Parti Yalova Gençlik Kolları üyeleri şehit ailelerine mektup gönderdi.

AK Parti Gençlik Kolları, yıldönümü ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, şehit ailelerine kendi el yazıları ile yazdıkları 250 mektubu gönderdi. Yalova PTT Müdürlüğü’ne gelen AK Parti Gençlik Kolları üyelerini, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de yalnız bırakmadı. Burada bir konuşma yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Karamercimek, "15 Temmuz Gecesi vatanları için gözlerini kırpmadan şahadete yürümüş şehitlerimizi minnetle anıyoruz. O gecede vatan savunmasında desten yazan şehitlerimizin ailelerine yazdığımız 250 mektubu Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. 15 Temmuz’un yıldönümüne yaklaştığımız bugünlerde şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine mektuplarımızda hep bir ağızdan, ’Anam, babam, bacım, kardeşim. Bu mektubu Yalova’nın AK gençleri olarak sizler için kaleme aldık. Her kelimesinde duygulandık. Her satırında ağladık. Bazen kalem yuvarlanıp düştü elimizden. Bazen ise göz yaşlarımız ıslattı kağıdı. Ama bu vatan için toprağa düşen milyonlarca şehidimizi hatırladığımızda gurur doldu yüreğimiz. Onlar ki bu vatan için arkalarında bıraktıkları analarını, babalarını, eşlerini, çocuklarını bir an bile düşünmeden şahadete koştular. Onlar ki vatanını çiğnetmemek için zalimin tankına, tüfeğine göğüslerini siper ettiler. Onlar ki, ’Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. Ama siz bunu anlayamazsınız’ ayetine mazhar oldular. O gece bizler de şahadet şerbetini içmek için çıkmıştık sokaklara. Ancak onlar kadar şanslı olamadık. Çünkü onlar şu anda peygamber sancağı altındalar. Ve arkalarında tertemiz bir vatan bıraktılar. Biliyoruz siz bıraktığınız her yerde onu görüyorsunuz. Her yemekte sofraya onun için bir tabak daha koyuyorsunuz. Her şeyde onun o cennet kokusunu alıyorsunuz. Her gece onunla beraber uyuyor, her sabah onunla uyanıyorsunuz. Ama sakın ola bir yanınızı eksik hissetmeyin. Çünkü biz varız ve her zerrenizi tamamlamaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız’ diye haykırıyoruz" diye konuştu.

Ardından hep birlikte PTT’ye giren AK Partili gençler ve Milletvekili Fikri Demirel, mektupları şehit ailelerine gönderdi.