Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:52

Akülü gemi yola çıktı

Norveç’li Havyard Group için üretilen baterili sistemle çalışan gemilerin 47’incisi tamamlandı.

Akülü gemi yola çıktı

13 Haziran 2018 15:52


Cemre Tersanesi’nde inşa edilen 115 metre uzunluğunda 180 araç kapasiteli ’Fyord1’ isimli arabalı feribot törenle denize indirildi. Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde Norveçli Havyard Group firması için inşa edilen arabalı feribot denize indirildi. Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, yaptığı açıklamada, Havyard Group’a bağlı ’Fyord1’ firmasına yaptıkları 47’inci gemi olduğunu söyledi.


Gülcek, "Bu Türkiye’de bir rekordur. Tek firmaya yapılan en çok gemi olma özelliğinde. Yapmış olduğumuz gemi Havyard dizayn 180 araba taşımalı feribot. Bateri sistemli olacak. Yalnızca bateri ile çalışacak. Bu Havyard’ın aynı zamanda ilk feribot dizaynı olmuş oluyor. Burası bildiğiniz gibi ikinci tersanemiz. Yeni kurduğumuz bir tersane. Burada denize indirmiş olduğumuz ilk gemi. Çalışan tüm arkadaşlarımıza emeğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç