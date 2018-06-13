Ali Altuncu, Armutlu protokolünü iftarda ağırladı

Armutlu Siirtliler Vakfı başkanı aynı zamanda Altuncu Termal Otel Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Altuncu Yalova Armutlu’da iftar programında ilçe protokolünü ağırladı. İftar Programına Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, Sivil Toplum Kuruluşları başkanları ve yöneticileri başta olmak üzere bölgede hizmet veren işadamları katıldılar.

“Allah birliğimizi daim etsin, devletimize zeval vermesin”

Ellerin semaya yükseldiği duaların edildiği iftar programında teşekkür konuşması yapan Ali Altuncu, “Allah birliğimizi daim etsin. Ramazan dostluk ve bereket ayıdır. Başlangıcı Rahmet, ortası marifet sonu ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının tüm İslam alemini tebrik eder katılım sağlayan değerli protokolümüze ve kıymetli katılımcılara teşekkür ederim. Allah bu mübarek günler yüzü gözü hürmetine devletimize güç kuvvet versin. Şanlı Ordumuzu askerlerimizi ve polislerimizi düşmanlara karşı korusun” dedi.