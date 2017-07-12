Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 19:23

Altınova 15 Temmuz’a hazır

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkıp, 29 gün Demokrasi Nöbeti tutan Altınovalılar, alçak teşebbüsün yıldönümünde de nöbette olacak.

Altınova 15 Temmuz’a hazır

12 Temmuz 2017 19:23


Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Şehitlik ziyareti ve mevlit okunmasıyla başlayan anma programı 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü devam edecek. 14 Temmuz 2017 Cuma günü okunan hatimlerin duasıyla devam edecek olan etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da Yalova Kent Meydanı’nda Fotoğraf sergisi düzenlenecek. Altınova Belediyesi ile Anadolu Ajansı (AA) 15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi’nde hain girişim gecesi çekilen 80 fotoğraf sergilenecek.


İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Altınovalılar’a buluşacak. Döngeloğlu, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü Saat 21:00’de Altınova Belediyesi önünde vatandaşlara hitap edecek.


Altınova Belediyesi tarafından 300 metrelik Türk bayrağıyla ilçe içinde bir de yürüyüş düzenlenecek. Mehter eşliğinde vatandaşlar ilçenin bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyecek. Gece boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlitlerin okunacağı etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Program, sabah namazı ile son bulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!