Altınova 15 Temmuz’a hazır

Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Şehitlik ziyareti ve mevlit okunmasıyla başlayan anma programı 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü devam edecek. 14 Temmuz 2017 Cuma günü okunan hatimlerin duasıyla devam edecek olan etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da Yalova Kent Meydanı’nda Fotoğraf sergisi düzenlenecek. Altınova Belediyesi ile Anadolu Ajansı (AA) 15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi’nde hain girişim gecesi çekilen 80 fotoğraf sergilenecek.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Altınovalılar’a buluşacak. Döngeloğlu, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü Saat 21:00’de Altınova Belediyesi önünde vatandaşlara hitap edecek.

Altınova Belediyesi tarafından 300 metrelik Türk bayrağıyla ilçe içinde bir de yürüyüş düzenlenecek. Mehter eşliğinde vatandaşlar ilçenin bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyecek. Gece boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlitlerin okunacağı etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Program, sabah namazı ile son bulacak.