Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 17:51

Altınova bayramlaştı

Altınova İlçe Bayramlaşması, Altınova Belediyesi binası zemin katında gerçekleştirildi.

Altınova bayramlaştı

25 Haziran 2017 17:51

Bayramlaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşları belediye girişinde karşılayarak, tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma törenine; Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mesut Aslan, Altınova İlçe Emniyet Amiri Abdullah Özaydın, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Altınova Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Tamer, İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis Üyeleri, Altınova Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sancaktutan, daire amirleri, muhtarlar, belediye personeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Belediyedeki bayramlaşmanın ardından Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ilçe protokolü, Altınova Polis Merkezi, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Altınova Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek buralarda da bayramlaşma programı gerçekleştirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!