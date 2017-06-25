Altınova bayramlaştı

Bayramlaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşları belediye girişinde karşılayarak, tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma törenine; Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mesut Aslan, Altınova İlçe Emniyet Amiri Abdullah Özaydın, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Altınova Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Tamer, İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis Üyeleri, Altınova Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sancaktutan, daire amirleri, muhtarlar, belediye personeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediyedeki bayramlaşmanın ardından Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ilçe protokolü, Altınova Polis Merkezi, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Altınova Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek buralarda da bayramlaşma programı gerçekleştirdiler.