Metin Oral, Bu vatan için canını feda edenlerin emanetleri baş tacı olduğunu söyledi.

Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutanı Dnz. Kur. Alb. Ayhan Gedik, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, şehit ve gazi dernek yöneticileri katıldı. Şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Bugün burada rahatlık içerisinde özgürce konuşabiliyorsak, bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız özgürce okunabiliyorsa, rahat nefes alabiliyorsak bu ortamı sağlayanlar var. Gerek Güneydoğu’da gereke ülkemizin dört bir noktasında kendini sessiz sedasız siper eden kahramanlarımız var, polislerimiz, Mehmetçiklerimiz var" dedi.

Türkiye uğrunda şehit düşen kahramanların yanı sıra birde görünmez kahramanlar olduğunu ifade eden Oral, "İşte o görünmez kahramanlar sizlersiniz, polislerimizin, askerlerimizin ailelerisiniz. Bayrak ezan ve vatan sevgisi tıpkı kahramanlarımızın olduğu gibi ailelerimizin kalbinde de üst düzeyde olduğu için bu duruma katlanabiliyorsunuz. Biz Türk milleti olarak, size minnettarız. Vatan, millet uğruna şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için mücadele eden kahramanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.