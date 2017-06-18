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18 Haziran 2017 00:05

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral: "Babalarımız temel direğimizdir"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Babalar Günü’nü kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral:

18 Haziran 2017 00:05

Başkan Oral, “Babalarımız; toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir” dedi.


Babaların evlatlarına her zaman yol gösterici olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan babalarımızdır. Onların en önemli gayesi çocuklarını toplumda maddi ve manevi olarak en iyi şekilde yetiştirip, en iyi imkanlara kavuşmalarını sağlamaktır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalarımız, evlatlarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti mutlulukla sarf etmektedirler. Babalar çocuklarının iyilik ve başarılarıyla daima gurur duyarlar. Bu gibi özel günler, babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı. Ancak onlara olan duygularımızı sadece yılın bir günü değil, her gün göstermeliyiz. Sevgisini her zaman üzerimizde hissettiğimiz dün, bugün ve yarın da hep yüreğimiz kadar yakınlarımızda olan babaların mutlu gününü yürekten kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.




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