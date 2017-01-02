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02 Ocak 2017 15:14

Altınova Belediyespor Antalya kampında

Altınova Belediyespor Antalya kampında

02 Ocak 2017 15:14

BAL ekiplerinden Altınova Belediyespor, 2. yarı hazırlıklarını yapmak üzere Antalya Kremilin Palace Otel’de kampa girdi.
Altınova Belediyespor İdari İşler Sorumlusu Mustafa Yurt kampla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni hocamız, teknik ekip ve kampa girdik. Hocamız ile teknik ekip ve sporcularımız kısa süre içinde uyum sağladı. Kampımız 7 Ocak tarihine kadar devam edecek” diye konuştu.
Liglerin tatilde olması sebebiyle kulüp yönetimi ile tanışıp onları dinlediğini, beklentileri tespit ettiğini söyleyen Teknik Direktör Kaya Tevfik Saygılı, “Altınova Belediyespor’un yönetimi, teknik ekibi ve sporcuları çok kaliteli. İyi bir taraftar topluluğu var. Bunlar başarı için çok önemli, idmanlara başladık. Hedefimiz 3. lig” dedi.



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