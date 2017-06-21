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21 Haziran 2017 19:13

Altınova Belediyespor imzaları attırdı

Yalova’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan Altınova Belediyespor anlaşma sağladığı futbolcularla sözleşme imzaladı.

Altınova Belediyespor imzaları attırdı

21 Haziran 2017 19:13

Sarı yeşilli ekip dış transferde 7 ismi kadrosuna katarken, iç transferde ise 6 ismi takımda tuttu.


Yeni sezonda Altınova Belediyespor, Körfez Belediye Hereke Yıldızspor’dan İsmail İrvasa, Modafenspor’dan Umut Uysal, Ataşehir Çamolukspor’dan Oğuz Dalğıç, Mudanyaspor’dan Semih Can Civelek, Zeytinburnu 1957’den Barış Boylu, Gaziosmanpaşaspor’dan Emin Akyıldız ve Emin Soğuk’u transfer etti. Yalova ekibi geçen sezon kadrosunda bulunan Mehmet Murat Gülbaba, Cihan Korucuoğlu, Salih Topyay, Kemal Badatlı, Mert Gülsar ve Ahmet Erkan’la yeniden anlaşma sağladı.


Hedeflerinin 3. Lig olduğunu belirten Altınova Belediye Spor Kulübü Başkanı Sedat Ok, "24 oyuncu ile anlaşma sağladık. Bunlardan dış transferde 7’si ile iç transferde ise 6’sı ile bugün sözleşme imzaladık. Diğer oyuncularımızla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağız. Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduk. Bu ligin en tecrübeli takımlarından bir tanesiyiz. Hocamız Kaya Tevfik Saygılı ile yeniden anlaşma sağladık. İşler istediğimiz gibi gittiği taktirde şampiyon olacağız" dedi.




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