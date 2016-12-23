Altınova Belediyespor’da Saygılı dönemi

BAL ekiplerinden Altınova Belediyespor’da tecrübeli teknik direktör Kaya Tevfik Saygılı göreve başladı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Edirnespor’daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Kaya Tevfik Saygılı, BAL ekiplerinden Altınova Belediyespor’da göreve başladı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta topladığı 21 puanla 4. sırada bulunan ve ligde sadece Erokspor’a mağlup olan ve lige iddialı bir kadro ile giriş yapan Yalova temsilcisinde Teknik Direktör olarak Kaya Tevfik Saygılı getirildi.

Altınova Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Yılmaz, İdari İşler Sorumlusu Mustafa Yurt, Muhasip Kemal Yerebatan ve Sportif Direktör Abdurrahman Güneş ile tecrübeli teknik adamla gerçekleştirilen görüşme olumlu sonuçlanarak taraflar anlaşmaya vardı.

Daha önce Tekirdağspor ile 3. Lig’e yükselme sevinci yaşayan 1965 doğumlu teknik adam, Beşiktaş, Avcılar Belediyespor, Beylikdüzüspor, Göztepe, Yeni Malatyapsor, Silivrispor, Edirnespor Gençlik, Tekirdağspor ve Edirnespor takımlarında görev yapmıştı.