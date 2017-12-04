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04 Aralık 2017 12:49

Altınova Devlet Hastanesi tam donanımlı oluyor

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Altınova Devlet Hastanesi’nin statünü değiştirerek tam donanımlı olması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Altınova Devlet Hastanesi tam donanımlı oluyor

04 Aralık 2017 12:49


Milletvekili Fikri Demirel, Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, laboratuar ve röntgen birimini hizmete soktu. Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen, Altınova Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Özlem Kalak ve hastane personeli tarafından karşılanan Milletvekili Demirel ve beraberindekiler, hastaneyi gezerek bilgi aldılar. Hastanede hizmete giren laboratuar ve röntgen birimleri gezen Demirel, hastane personeli ve hastalar ile sohbet etti. Demirel, Altınova Devlet Hastanesi’nin kadrosunun daha da güçleneceğini söyledi.


Demirel, “İlçemize ve bölgemize hizmet vermekte olan hastanemizin kategori değişimini bakanımıza ilettik. Bakanımızın teveccühleriyle Altınova Devlet Hastanesi tam donanımıyla tam gün hizmet veren hastane statüsüne geçirilecek” dedi.




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