Altınova Kız Öğrenci Yurdu, bitme aşamasında

Milletvekili Fikri Demirel, Tersaneler AŞ. Denizcilik Lisesi Kampusu içinde yapımına devam eden inşaatları gezerek bilgi aldı. Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar tarafından inşaat alanında karşılanan Milletvekili Fikri Demirel ve beraberindekiler, bölgeyi gezerek bilgi aldı. 200 yataklı Altınova Kız Öğrenci Yurdu inşaatını inceleyen Demirel, öğrenci yurdunun 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu ifade etti. Demirel, “Bitimine az bir süre kalan öğrenci yurdumuz, öğrencilerimizin sportif faaliyetler ve etüt çalışmalarını gerçekleştirmek için çok güzel tasarlanmış. Öğrenci yurdumuzun inşa edilmesinde ve ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.