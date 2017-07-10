Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Altınova tersanelerinde her türlü deniz aracını üretme kabiliyetine sahip olduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin uçak gemisi yapımına talibiz” dedi.

Yalova Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Yönetim Kurulu Başkanvekili Orhan Gülcek, Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Talha Pepe ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tersanelerin çalışmaları ve sektör hakkında bilgi veren Şükrü Fazıl Uzun, Türkiye’nin gemi sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Altınova tersanelerinden dünyanın birçok ülkesine gemi satıldığını ifade eden Uzun, “Ürettiğimiz gemilerin kalitesi yeni siparişleri beraberinde getiriyor. Gemi sektörü konusunda kendimizi ispat etmiş durumdayız” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanvekili Orhan Gülcek ise, sektör olarak en büyük eksikliğin yan sanayi olduğunu ifade ederek, “Yan sanayide biraz geriyiz. Buna önem vermemiz gerekiyor. Yan sanayimiz gelişerek dünyaya açılmalı. Yan sanayinin güçlenmesi konusunda destek lazım” diye konuştu.