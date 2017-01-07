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07 Ocak 2017 12:21

Altınova’da ekipler alarmda

Altınova’da ekipler alarmda

07 Ocak 2017 12:21

Marmara bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Yalova’nın Altınova ilçesini de beyazlara bürüdü.
Soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisine giren Yalova’da, Altınova Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için teyakkuza geçti. İş makineleri destekli 2 ekip 7/24 görev başında olacak. Belediye Başkanı Metin Oral, “Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için belediye olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Halkımızın sıkıntı yaşamaması için Altınova Belediyesi olarak görevdeyiz” dedi.
Öte yandan yetkililer, kar ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları ikaz etti.



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