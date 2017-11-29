Altınova’da gözler Lüleburgaz ve Çerkezköy maçlarına çevrildi

Yalova derbisinin çim sahada oynanmasının kendileri için dezavantaj oluşturduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, Lüleburgaz ve ardından oynayacakları Çerkezköy maçının belirleyici olacağına vurgu yaptı. Belediyespor Teknik Direktörü Kaya Tevfik Saygılı, ”Saha bizim için dezavantajdı. Çim sahada oynadık ve zemin ağırdı. Dolayısıyla yorulma riski vardı. İstediğimizi yapamama riski vardı. Devreye kötü başladık. Sonra durumu düzelttik. Sonlara doğru Kadıköyspor oyunun hakimiyetini aldı. Onlar bu sahada oynamaya alışkınlar. İkinci devrenin başında iyi giriş yaptık. Daha sonra yaptığımız değişiklikler katkı sağladı. Golü bulduk, ama golden sonra klasik 1-0’ı koruma kaygısı başladı. 2’yi de bulabilirdik. 1-0 sonrasını daha iyi oynadık. Müthiş bir galibiyet oldu. Çerkezköy ile maç yapacağız. Bu maç bizi başka yerlere getirebilir. Futbolcularım oynaya oynaya takıma uyum sağlıyorlar. Bu sezon ilk kez iki hafta üst üste aynı kadroyla maça başladık. Takım uyumu 7-8 haftamızı aldı. Daha iyi olacak. Eren iyi oynadı. Lokman daha tam performansıyla oynayamıyor. Bizim için kadromuzdaki bütün oyuncular iyi ve kaliteli. Son 3 haftayı da kayıpsız geçerek devre arasına hedeflediğimiz şekilde girmek istiyoruz” dedi.