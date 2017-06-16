Altınova’da sahur bereketi

Metin Oral, iftar programlarının dışında vatandaşlarla sahurda da bir araya geldi.

Metin Oral, ilçedeki vatandaşların evine misafir olarak oruca birlikte niyetlendiler.

Ramazan ayını ilçe halkıyla geçirmeye özen gösteren Başkan Oral, iftarların dışında sahurda da vatandaşlarla bir arada olmayı tercih ediyor. Ramazan ayı boyunca her gece sahurda bir eve konuk olan Başkan Oral’ın bu hassasiyeti vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.

Oruca, ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte niyetlenen Başkan Oral; İhsan-Mehmet Argün Ailesi, Adem Matur ve Ailesi, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Zeki Özpehlivan Ailesi ve apartman sakinleri, Osman-Yılmaz Fırat ve Aileleri ile Semerkant Vakfında orucuna niyetlendi. Hürriyet Mahallesinde oturan vatandaşlarla yapılan sahur programına ise AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da katılarak birlikte oruca niyetlendiler.