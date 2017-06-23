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23 Haziran 2017 12:40

Altınova’da sahur bereketi yaşandı

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova’da sahur bereketi yaşandı

23 Haziran 2017 12:40

Metin Oral, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da iftar programlarının dışında vatandaşlarla sahurda da bir araya geldi.


Metin Oral, ilçedeki vatandaşların evine misafir olarak oruca birlikte niyetlendiler. Başkan Oral, bu yılki son sahurunu Cumhuriyet Mahallesi 38. Sokak sakinleriyle yaptı. Ramazan ayını ilçe halkıyla geçirmeye özen gösteren Başkan Oral, iftarların dışında sahurda da vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca her gece sahurda bir eve konuk olan Başkan vatandaşların dertlerini dinledi.




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