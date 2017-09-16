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16 Eylül 2017 16:20

Altınova’dan flaş transfer

Yalova’ya BAL Ligi 12.

Altınova’dan flaş transfer

16 Eylül 2017 16:20

Grup’ta mücadele eden Altınova Belediyespor, flaş bir transfere imza attı. Bayburt Özel İdare’den Eren Özen, Altınova Belediyesporlu oldu.


Bayburt Özel İdare Spro’un başarılı orta saha oyuncusu 25 Yaşındaki Yalovalı Eren Özen, kendisini Altınova Belediyesporlu yapan imzayı attı. Belediyespor Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş, Bayburt Özel idare Spor’un başarılı orta saha oyuncusu Eren Özen’i takımlarına önemli güç katacağını ifade etti. İmza törenin ardından açıklamada bulunan Güneş, “Takımımızın hedefleri bellidir. Önümüzdeki sezon 3. Lig’de oynamak istiyoruz. Bütün hazırlık ve çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Camia olarak el ele vererek Yalova’yı 3. Lig’de temsil edeceğiz” dedi.


Eren Özen de Altınova’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Takıma faydalı olabilmek için var gücümle çalışacağız. Kısa sürede takıma adapte olup formamı terletmek istiyorum” diye konuştu.




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