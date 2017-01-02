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02 Ocak 2017 16:41

Altınova’dan Halep’e yardım eli

Altınova’dan Halep’e yardım eli

02 Ocak 2017 16:41

Beşir Derneği Altınova Gönüllüleri ile Altınova Belediyesi, Halep’teki insanlar için gıda ve giyim yardımında bulundu.
Altınova İlçesinde Halep’teki mazlumlar için toplanan malzemeleri taşıyan TIR, Altınova’dan Halep’e yola çıktı. Yardım malzemelerinin uğurlanma töreninde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Dünyanın neresinde yardıma muhtaç kimse varsa Türkiye olarak hemen yardım elimizi oraya uzatıyoruz. Ülke olarak, her zaman mazlumun ve yardıma ihtiyacı olanın yanında olup, onlara kol kanat geriyoruz. Bunu da inancımız ve insanlığın gereği olarak yapıyoruz. Türk milleti olarak, Halepli kardeşlerimize de bu zor günlerinde destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



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