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11 Temmuz 2017 09:27

Altınova’ya Mavi Bayrak asıldı

Yalova’nın Altınova ilçesi Kaytazdere Saralkent Halk Plajı, 2.

Altınova’ya Mavi Bayrak asıldı

11 Temmuz 2017 09:27

kez Mavi Bayrak aldı. Mavi Bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi.


Altınova Kaytazdere Saralkent Halk Plajı, 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği bir ödül olan Mavi Bayrak ödülünü ikinci kez almaya hak kazandı. Mavi Bayrak, Saralkent Plajında düzenlenen bir törenle göndere çekildi.


Törende konuşan Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, “Türkiye’de bu ödüle laik görülen plajlar arasına girmek Kaytazdere için önemli bir gelişmedir. Mavi Bayrak ödülünü ikinci kez almaya hak kazandık. Kaytazdere halkı ve bu plajı kullanacak misafirler tarafından bu bayrağı korumak için elbirliğiyle çalışmalıyız. Bu ödülü kazanmamıza emeği olan tüm kurum ve kişilere çok teşekkür ediyorum” dedi.


Yapılan konuşmalar sonrası tüm katılımcılar ile birlikte Mavi Bayrak göndere çekildi. Daha sonra Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, davetlilere Saralkent Halk Plajını gezdirdi.




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