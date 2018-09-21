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Alzheimer 30-40 yıl sonra en büyük sağlık meselesi olacak

Yalova Sağlık İl Müdürü Hakan Sezen, alzheimer hastalığının 30-40 yıl sonrasının en önemli sağlık meselesi olacağını söyledi.


Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, alzheimer hastalığının görülme sıklığının arttığına dikkat çekti. Tedavisi mümkün olmayan, ancak sürecin yavaşlatılabildiği alzheimerın bundan 30-40 yıl sonrasında en önemli sağlık meselelerinden birisi haline geleceğini belirtti. Sezen, “Ülkemiz ve dünya nüfusu giderek yaşlanmakta. Alzheimer hastalığının ülkemiz ve dünya için önemi artmakta olup, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak anılmaktadır. Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihni ve davranış bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bunama ya da demans olarak bilinen alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici müzmin bir beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıkılığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra alzheimer hastalığın en önemli sağlık meselesi olacağı düşünülmektedir” dedi.

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