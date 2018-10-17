Anne oğul aynı hastanede görev yapıyor

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1 ay önce mezun olan Furkan Mehmet Taşdemir, annesinin hemşire olarak görev yaptığı Yalova'daki hastaneye tayin edildi. Anne oğul şimdi hastalara birlikte hizmet veriyor.

Tıp eğitimini tamamlayan Furkan Mehmet Taşdemir, annesi Derya Taşdemir'in de hemşire olarak görev yaptığı Yalova Devlet Hastanesi'ni 1. tercih olarak yazdı. Genç doktor çekilen kurada 1. tercihi olarak yazdığı Devlet Hastanesi'ne tayin edildi. Böylece anne ile oğlunun aynı hastanede görev yapma hayali gerçekleşmiş oldu. Hemşire olan annesi Derya Taşdemir ile aynı hastanede görev yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Dr. Furkan Mehmet Taşdemir, “2018 yılında mezun oldum. Bir ay önce Yalova Devlet Hastanesi'ne atanarak acil serviste görevlendirildim. Tıp fakültesi son sınıftayken annemle bu konuyu konuşuyorduk. Yalova Devlet Hastanesi'ne kadro açılırsa burayı yazmak konusunda hemfikirdik. Ardından kadro açıldı ve ben ilk sırada burayı yazdım. Tayinim buraya çıktı. Burada annemle birlikte çalışmak çok güzel bir duygu” dedi.

Oğluyla aynı hastanede görev yapan hemşire Derya Taşdemir ise, “Oğlumla aynı yerde çalıştığım için hakikaten çok mutluyum. Tercihleri yaparken onun buraya atanacağını da içimden geçirmiştim. Çok şükür ilk tercihte oldu” diye konuştu.

Anne oğul Yalova'da hastaların tedavisi için birlikte ter döküyorlar.