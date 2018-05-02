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02 Mayıs 2018 15:08

Annesi gözlerinin önünde ezildi

Yalova’da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.

Annesi gözlerinin önünde ezildi

02 Mayıs 2018 15:08


Edinilen bilgiye göre, kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. (36) idaresindeki 77 EU 204 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.


Kaza sonrası bulvarda trafik dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan tespitler sonrasında yaşlı kadının cesedi cenaze aracına konularak Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.




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