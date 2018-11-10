Atatürk ölümünün 80. Yıldönümünde Yalova'da da anıldı

Yıl dönümünde Yalova'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törende Atatürk Anıtı'na Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri çelenk koydu. Saat 09.05'te sirenler çaldı, Yalova'da hayat durdu. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi tarafından Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle anma programı devam etti.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Halide Meydan Aktaş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti, “Atatürk, hayatında bir ulusun köklü tarihini yenmesini sağladı. Dünya tarihinde de benzeri görülmemiş izler bırakarak bu dünyadan göçtü. Atatürk, cumhuriyetle ile devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutabilen, akılcı ve yaratıcı düşünen, gerçekçi bilgiler ışığında ileri bakabilen özgür bireylerin oluşturduğu, çağdaş bir toplum olmayı gaye edinmiştir. O Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletini aynı ülke.”

Ardından sahneye gelen Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları ‘Atatürk Oratoryosu' nu sahnelediler. Oratoryo izleyenler tarafından uzun uzun alkışlandı. Anma programı Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün öğrencilerle çektirdiği toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Törene AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Özcan Özel ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.