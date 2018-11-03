Atık halıdan otomobiller için plastik ham maddesi üretiyorlar

Polimer mühendisi Soner Alayurt ve eşi Gülşah Alayurt geliştirdikleri makine ve yöntemle Türkiye'de bir ilke imza attı. Genç mühendisler ev ve otellerden çıkan ve çevre açısından da büyük bir sorun teşkil eden atık halıları işleyerek otomotiv sektöründeki plastik aksamların üretiminde kullanılan granüllere dönüştürüyor.

Soner Alayurt ve eşi Gülşah Alayurt, Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümünde okudukları esnada geliştirdikleri, “Fire ve Atık Halıların Geri Dönüşümü ile Otomotiv Plastik Hammadde Üretimi Projesi” ile birçok ödül kazandı. Aldıkları hibelerle ülke genelinde her yıl çıkan 400 bin ton atık halının geri dönüştürülmesi için gerek duyulan özel makinenin tasarım ve imalatını gerçekleştiren genç mühendis çift, makinenin patentini de aldı. Ülkede ilk ve tek olan tesis ile atık halılardan Türkiye'nin plastik ham madde ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan çift, diğer yandan da halıların doğaya atılmasının ve çevre kirliliğinin de önüne geçmeyi başardı.

Kurdukları Hagelson adlı firma ile atık halılardan plastik ham madde imalatına başlayan Polimer mühendisi Soner Alayurt, "Üniversite çağlarında geliştirdiğimiz Atık Halı Geri Dönüşümü Projesi'ni geliştirdik. TÜBİTAK ve Çekirdek Girişimcilik Merkezi'nin desteğinden aldığım hibelerle bu tesisi hayata geçirdik. Burada yılda çıkan 400 bin ton atık halının geri dönüşümüne burada başladık. Ağırlıklı olarak kurumsal yerlerden çıkan bu atık halıları kendi geliştirdiğimiz teknoloji ile yeniden plastik ham maddeye çevirerek bu maddeleri plastik sektörünün hizmetine sunuyoruz. Bizler devletimizden aldığımız desteklerle ülkemizin plastik hammadde ihtiyacını azaltıyor ve cari açığa da katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Depolama sorunu ortadan kalktı"

Tesisin ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra çevreye sağladığı katkılar hakkında bilgi veren ise çevre mühendisi Uğur Daban "Bu tesis ülkemizde ilk olan bir tesis. Burada insanların ne yapacağını bilmediği, kullanılan ve ömrünü tüketen bir atık malzemeyi alıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Plastik içeriği fazla olan evsel ya da ticari anlamda kullanılan halılar, ömrünü tamamladıktan sonra bertaraf edilmek zorundadır. Ülkemizde de atık halıların bertaraf edilebileceği bir alan yok. Bunlar normal evsel atıkların depolandığı düzenli atık depolama alanlarında depolanıyorlar. Atık halılar oluşturdukları hacim itibarı ile düzenli depolama alanların da çok çabuk dolmasına neden oluyor. Bu tesisle düzenli depolama alanlarının atık halılarla işgalinin önüne geçmesinin yanı sıra, plastik içeriği fazla olan atığın ayrıştırılarak ekonomik anlamda ülkeye de katkı sunuyor" diye konuştu.