Avrupa üçüncüsü ödüllendirildi

Altnova Tersaneler Spor Kulübü güreşçisi olan genç sporcu Yalova’da coşkuyla karşılandı. Buse Tosun, Polonyalı rakibi Monika Ewa Michalik’i mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olmuştu.

Altınova Tersaneler Spor Kulübü’nün milli güreşçisi için organize edilen ödül törenine; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna, Altınova Tersaneler Spor Kulübü Başkanı Sırrı Acar ve sporcunun antrenörü Murat Gençtürk katıldı.

Tokyo Olimpiyatları’nda Buse’den madalya beklediklerini belirten Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, “Yalova olarak güreşte ülkemizin gururu olmaya devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük kürsüsüne çıkıp bronz madalya kazanan Buse Tosun’u tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ise, “İl olarak bütün spor branşlarında son dönemlerde azımsanmayacak başarılar elde etmekteyiz. Sporcularımıza ve onların antrenörlerini kutlar, başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.

Türkiye’yi ve Yalova’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirten Buse Tosun, 2020 Tokyo Olimpiyatları için ise madalya sözü verdi.