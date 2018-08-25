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25 Ağustos 2018 18:29

Bakan Soylu’dan taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski dostu olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yalova’nın tanınmış iş adamlarından Fikri Turgut’un ailesinin Yalova’daki evine gelerek taziyede bulundu.

Bakan Soylu’dan taziye ziyareti

25 Ağustos 2018 18:29


Balıkesir ilindeki programının ardından helikopterle Yalova’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Atatürk Stadyumu’nda Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak karşıladı. Bir çocuğun çiçek verdiği Bakan Soylu daha sonra vefat eden Yalovalı iş adamlarından ve eski dostu olan Fikri Turgut’un Yalova’nın Fatih Caddesi üzerindeki evine geldi. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Soylu çocuklara oyuncaklar hediye etmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra taziye ziyaretinde bulunan Soylu, binadan ayrılışında da vatandaşları selamladı.


Bakan Soylu, taziye ziyaretinin ardından eski AK Parti Yalova milletvekili Fikri Demirel’in evine gitti. Demirel’in kısa bir süre önce vefat eden amcası Bedri Demirel ile ilgili taziyelerini bildiren Soylu sonrasında ise karayoluyla Kocaeli iline geçti.




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