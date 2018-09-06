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06 Eylül 2018 11:43

Balaban deresi ıslah ediliyor

Yalova Belediyesi tarafından dereler ıslah ediyor.

Balaban deresi ıslah ediliyor

06 Eylül 2018 11:43


Kış öncesinde çalışmalarına hız veren Yalova Belediyesi, yağışlar neticesiyle oluşabilecek taşkınları önlemek maksadıyla dere ıslah çalışmalarına başladı. Ekipler Balaban deresinde de çalışma başlattı. Kirazlı Sanayi Sitesi, Kazım Patıl Caddesi arası, Kazım Patıl Caddesi, İzmit yolu arası, İzmit yolu ile deniz arası olmak üzere toplam 4650 metre uzunluğundaki alanın toprak kısmında ekskavatör, beton kısımda da kepçeyle ıslah ve temizlik çalışması sürdürülüyor.


Konunun hassasiyetine dikkat çeken Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Ülkemizde son dönemlerde sel felaketlerini hepimiz yakından takip ettik. Şehir merkezinden geçen derelerin ıslah ve temizlik çalışmalarını göreve geldiğimiz günden beri sürdürüyoruz. Bu kapsamda biten ve devam eden çalışmalarımız var. Bu çalışmalara ilaveten Balaban deresi üzerinde çalışma başlattık. Islah ve temizlik çalışması gerçekleştireceğiz” dedi.




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