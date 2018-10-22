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Balıkçı ağlarına takılan martının imdadına polis yetişti

Yalova açıklarında balıkçı ağlarına takılan bir martının imdadına Yalova Deniz Polisi ekipleri yetişti.

Martıyı ağlardan kurtaran polisler, kuşu özgürlüğüne kavuşturdu.


Yalova açıklarında bir martının balıkçı ağlarına dolandığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri hemen harekete geçti. Bir tekne ile belirtilen noktaya giden polis ağlara takılarak denizin ortasında mahsur kalan martıyı kurtarmaya çalıştı. Polisten kaçan martıyı yakalamak için bir hayli çaba harcayan polis bir süre sonra martıyı yakalayarak ayağına dolanan ağdan kurtardı. Polis tarafından hayatı kurtarılan martı ardından doğaya bırakıldı.

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