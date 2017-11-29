Balkan Tekvando Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret etti.

Edirne’de düzenlenen şampiyona 3 gün sürdü. Organizasyonda yaklaşık 600 sporcu mücadele etti. Milli takımda yer alan Yalovalı sporculardan Fatih Öztürk 48 kiloda Balkan ikincisi olurken, Ayşe Eylül Baygün +68 kiloda, Sıla Palit ise 46 kiloda üçüncülük elde etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Salman, “Yabancı oyuncularında yer aldığı ve toplam 600 sporcunun katıldığı müsabakalarda üstün başarı göstererek dereceye girmeyi başardınız. Kısıtlı imkanlarla büyük başarılar elde ettiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.