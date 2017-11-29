Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:39

Balkan Şampiyonası’ndan madalya ile dönen sporcular Salman’ı ziyaret etti

Balkan Tekvando Birliği (BTU) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 19.

Balkan Şampiyonası’ndan madalya ile dönen sporcular Salman’ı ziyaret etti

29 Kasım 2017 14:39

Balkan Tekvando Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret etti.


Edirne’de düzenlenen şampiyona 3 gün sürdü. Organizasyonda yaklaşık 600 sporcu mücadele etti. Milli takımda yer alan Yalovalı sporculardan Fatih Öztürk 48 kiloda Balkan ikincisi olurken, Ayşe Eylül Baygün +68 kiloda, Sıla Palit ise 46 kiloda üçüncülük elde etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Salman, “Yabancı oyuncularında yer aldığı ve toplam 600 sporcunun katıldığı müsabakalarda üstün başarı göstererek dereceye girmeyi başardınız. Kısıtlı imkanlarla büyük başarılar elde ettiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç