Balkondan çarşafla inmeye çalışırken düşüp ölen kadın toprağa verildi

Yalova'da 4. kattaki evinin balkonundan çarşaf sarkıtıp inmeye çalışırken yere düşüp hayatını kaybeden D.K. toprağa verildi. Genç kadının cenazesine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de katıldı

Geçtiğimiz gece Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşanan olayda 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden D.K. (42) isimli kadın, evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı. D.K.'nin balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu esnada kadın dengesini kaybederek beton zemine düştü ve hayatını kaybetti.

D.K. bugün Yalova'da toprağa verildi. Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Muharrem İnce'nin yanı sıra D.K.'nin çalıştığı elyaf fabrikasındaki mesai arkadaşları ile yakınları katıldı.

Genç kadının arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, D.K.'nin cenazesi kılınan namazın ardından Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi.