Başkan amca derste

Metin Oral, Vakıfbank İlkokulu üçüncü sınıf öğrencilerinin derslerine girerek, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Altınova Belediyesi’nin ilçedeki öğrencilere yönelik başlattığı ilçe tanıtım projesine, Vakıfbank İlkokulu’nda devam ediliyor. Vakıfbank İlkokulu’ndaki üçüncü sınıflara derse giren Başkan Oral, ilk olarak öğrencileri belediyenin tanıtım videosunu izletti. Oral, Hersek Lagünü Gölü ve flamingolar, Osmangazi köprüsü, Çobankale, Hersekzade Ahmet Paşa külliyesi, Hersek sahili, çiçekçilik, kivi ve tersaneleri anlattı. İlçede kurulacak olan kütüphane ve müze hakkında öğrencilere bilgiler de veren Başkan Oral, her türlü talep ve şikayetin kendilerine iletilmesini istedi. Oral, havaların ısınmasıyla öğrencilere yönelik ilçe gezileri düzenleneceğini açıkladı.