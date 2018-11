Başkan Asa Fıstıklı Meydanında üreticilerle buluştu

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son zamanlarda spekülasyonlara neden olan Yalova Fıstıklı Köyü'ndeki üreticilerle buluştu.

Fıstıklı Meydanında üreticiler bir araya gelen Başkan Hidamet Asa'ya, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demir, yönetim kurulu üyeleri, Entegre Tesisler Müdürü Ertuğrul Doğanalp ve AR-GE Müdürü Mustafa Fındık eşlik etti. Başkan Asa ve beraberindekiler Küçükkumla'daki üreticilerle de bir araya geldi. Yalova Fıstıklı Köy'ünde samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret ile ilgili bilgi veren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Üreticilerimizle bir araya gelerek ürün alım sürecini değerlendirdik. Sorun üreten değil, çözüm odaklı bir anlayışla üreticimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik. Fıstıklı Köyümüzde üretimde yaşanan sıkıntılar, daha kaliteli ürün yetiştirilmesi ve zirai mücadele konularında sıkıntıların yaşanmaması için Uludağ Üniversite Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapılarak budama, gübreleme, sulama ve bakım konularında üreticilerimize eğitim desteği verilecektir” diye konuştu.

Asa, ziyaret sırasında telefonla görüştüğü Yalova Armutlu Tarım İlçe Müdürü Ahmet Söğüt ile zeytin sineği ve diğer zirai mücadele konularında çalışmalar yapılması kararını aldıklarını üreticilerine bildirdi. Asa, “Yalova'ya bağlı zeytin üretimi yapılan köylerde feromen tuzakların kurulması, takibinin yapılması için her köyden en az üç gönüllü çiftçinin oluşturulması ve işbirliği başlatılması yönünde Tarım İlçe Müdürlüğün ihtiyacı olan ekip, ekipman desteği verilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Zeytin üretimi emek ister. Zeytin alın teridir, zeytin geleceğimizdir. 64 yıllık mazisi olan bir birliğimiz var. Üreticilerimizle hep birlikteyiz. Onların yaşadığı her sıkıntıyı ben de onlar gibi her gün yaşıyorum. Bizi tanıyanlar bilir halen köyde yaşıyorum. Sizin gibi bir zeytin üreticisiyim. Sizden biriyim. Sizlerin alın terini, zeytine verdiğiniz emeğin değerini çok iyi biliyorum" dedi.

Marmarabirlik'in TSE sofralık zeytin standartlarından ödün vermeden, alımlara da ara verilmeden devam edildiğine dikkat çeken Asa, 12 Ekim'de başlayan ürün alım sürecine de değindi. Asa, “Bu sene ürün erken karardı ve biz de bununla birlikte üreticimizin yanında yer alarak ürün alım dönemini erken başlattık. Marmarabirlik bir üretici kuruluşudur. Üretici kazanırsa Marmarabirlik kazanır anlayışı ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimiz bir yılı değil, geleceği düşünmelidir" şeklinde konuştu.

Asa, üreticilerini de kooperatiflerine sahip çıkmaya davet ederek, sözlerini tamamladı.