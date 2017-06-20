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20 Haziran 2017 13:25

Başkan Metin Oral’dan hastane müdürüne ziyaret

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Başkan Metin Oral’dan hastane müdürüne ziyaret

20 Haziran 2017 13:25

Metin Oral, Altınova Devlet Hastanesi Müdürlüğü görevine getirilen Yusuf Bilgin’i makamında ziyaret etti.


Metin Oral, Altınova Devlet Hastanesi Müdürü Yusuf Bilgin’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Altınova Devlet Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birisinin giderildiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Oral, “Son derece modern cihazlarla donatılmış olan hastanemiz doktor takviyeleriyle çok daha kaliteli hizmet sunacaktır. 7 gün 24 saat acil servis hizmeti veren hastanemizde görev yapan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.


Altınova Devlet Hastanesi Müdürü Yusuf Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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