Başkan Salman 4.5 yılını anlattı

5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı icraatı anlattı.

Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'ndaki icraat toplantısına CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Ardahan eski milletvekili Faruk Demir, CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan, YTSO Başkanı Tahsin Becan, meclis üyeleri, STK temsilcileri katıldı. Başkan Vefa Salman, “2013 senesinde Yalova'ya vefa diye yola çıktık. Partim takdir etti, Roman mahallesinin kenarında bir evde doğan kasap bir babanın oğlu olan beni aday gösterdi. Bizlerin oylarıyla da Yalova Belediye Başkanı oldum. O süreçten sonra birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz dedik. Bu bir ekip işiydi. Ben ve ekibim Yalova'yı güzelleştirmeye, modernleştirmeye ve çağdaşlaştırmaya, sadece Türkiye'nin değil, Dünyanın en güzel kentlerinden birisi yapmaya ant içtik. Bu yolda taşları üst üste koyarak 4,5 yılı geride bıraktık. Ben bu günlere Yalova halkı getirdi. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. 2015 yılında ki seçim Türkiye'ye umut oldu. Ben insanları seven hümanist bir adamım. Ama siz Yalovalıları herkesten daha çok seviyorum. Söz konusu Yalova ise gerisi teferruattır. Ben Yalova'ya aşığım. Bir kere daha dünyaya gelsem yine bu şehirde dünyaya gelmek isterim” dedi.

Salman konuşmasının ardından belediye tarafından yapılan hizmetlerin konu alındığı video sunumu gerçekleştirildi. Salman bu sunum esnasında da videoyu sık sık durdurarak hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Salman, “Göreve başladığımızdan bu yana Yalova'mızın çehresini Atatürk'ün şehrine yakışacak şekilde ele aldık. Yani kentsel tasarım projeleri ile peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmaktayız. Yalova yeşil bir şehir. Biz de yeşil alanları arttırmak adına çabaladık. Yeşil Yalova'mızı sizlerin bize verdiği güç ile daha ileriye taşımak görevimizdir” diye konuştu.