Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 17:55

Batan teknedeki 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

Yalova açıklarında yanan tekne battı.

Batan teknedeki 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

06 Haziran 2018 17:55

Teknedeki 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 6 deniz mili uzakta 12 metre uzunluğunda bir teknede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Teknenin iç kısmında çıktığı öğrenilen yangının bilgisini alan Yalova Emniyeti Deniz Polisi, tekneye ulaşarak Levent Kılıç (32), Mehmet Kalatuğ’u kurtardı. Yanan tekne batarken kurtarılan 2 şahıs, Yalova sahiline getirildi. Burada iki kişini müdahaleleri ambulansta ayakta yapıldı. Sonrasında şahıslar ifade vermek üzere Deniz Polisi Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç