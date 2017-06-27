Bayram dönüşleri başladı

Yalova’nın Topçular Feribot İskelesi’nde ve Osmangazi Köprüsü’nde yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı’nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin 3 günlük tatilin son gününde geri dönüşleri başladı. Vatandaşlar, Topçular Feribot İskelesi ve Osmangazi Köprüsü’nü tercih ediyorlar.

İDO, Topçular Feribot İskelesi’nde yoğunluk yaşanmasına karşı tüm önlemlerini alarak feribot sayısını 16’ya çıkartmıştı. Gemiler Topçular’dan aldıkları araç ve yolcuları Eskihisar’a bırakıp bekleme yapmadan geri dönüyorlar. Gemilerin ring sistemi sayesinde Topçular Feribot İskelesi’nin istif alanında maksimum bekleme süresi de 15 dakikaya düşürülmüş oluyor. İDO yetkilileri bayramın 1. ve 2. gününde 20 bini aşkın aracın Topçular’dan Eskihisar’a geçtiğini, bugün de 10 binin üzerinde aracın geçmesini beklediklerini belirttiler.

Osmangazi Köprüsü de dönüş yoğunluğundan payını alıyor. Araçlarıyla Orhangazi’den geçerek Osmangazi Köprüsü’ne ulaşan vatandaşlar da gişelerde yoğunluğa neden oluyorlar.