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17 Haziran 2018 16:34

Bayram dönüşleri başladı

Bayramı farklı yerlerde geçirenlerin İstanbul’a dönüşleri başladı.

Bayram dönüşleri başladı

17 Haziran 2018 16:34

Bu kapsamda en önemli deniz geçiş noktalarından birisi durumundaki Yalova’nın Topçular Feribot İskelesinde de yoğunluk yaşanıyor. Şu ana kadar 57 bin aracın geçtiği Topçular’da gün sonuna kadar 70 bin aracın geçiş yapacağı tahmin ediliyor.


Ramazan Bayramı’nı İstanbul dışındaki yakınları ya da tatil noktalarında geçiren vatandaşlar bayramın son gününde dönüşe geçtiler. Dönüş güzergahının en önemli deniz geçiş noktalarından birisi olan Yalova’nın Topçular Feribot İskelesinde de yoğunluk yaşanıyor. İDO bayram dolayısıyla 16 olan gemi sayısını Sirkeci ve Harem hatlarından getirilen 3 feribotla 19’a çıkardı. Bu da Topçular Feribot İskelesinde eskiden görmeye alışık olduğumuz araç kuyrukları ve uzun beklemeleri ortadan kaldırdı. Vatandaşlar yolların genelde sakin olduğunu dile getirirken, diğer yıllarla kıyaslandığında Topçular Feribot İskelesinin de çok yoğun olmadığını dile getiriyorlar. İDO yetkilileri şu ana kadar Topçular’dan 57 bin aracın geçiş yaptığını, geçen araç sayısının da yarına kadar 70 bini bulmasını beklediklerini dile getirdiler.


Topçular Feribot İskelesinde yoğunluk yaşanmamasının bir diğer nedeni de Osmangazi Köprüsü oldu. Bu bayram da ücretli olmasına rağmen vatandaşların geçişlerde köprüyü tercih etmeleri Topçular’da uzun araç kuyrukları oluşmasının önüne geçti.




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