Bayram trafiğine dronlu kontrol

Ege ve Akdeniz’e gidecek olan tatilciler, 9 günlük bayram tatili için yollara düştü. Bayram trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri de Kocaeli-Yalova-Bursa güzergâhı. Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek ve kazaları önlemek için dronla kontrollere başladı. Kontrol noktasından havalanan dron yol boyunca havadan araçları gözlüyor. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen araçlar kontrol noktasında durdurularak sürücülere ceza kesiliyor.

Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri, "Maksadımız sürücülere ceza yazmak değil, yollarda her zaman kontrollerin sürdüğünü göstermek. Bunu yaparken de teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladık. Dron yol boyunca trafiği havadan gözlüyor. Kural ihlali yapan sürücüler ikaz ediliyor ve cezai müeyyide uygulanıyor. Bayram trafiğinin yoğun olması sebebiyle denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.

Dronla havadan trafik kontrollerinin bayram boyunca süreceği belirtildi.